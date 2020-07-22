"الصحة" تعزز جاهزية مرافقها استعدادًا لحج هذا العام

واصلت "الصحة" تكثيف استعداداتها، وتعزيز جاهزية مرافقها؛ لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وبما يتماشى مع الأوضاع الحالية لفيروس كورونا كوفيد 19؛

فقد هيأت الوزارة عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت (مستشفى منى الوادي، مركز صحي 29 في عرفات، المستشفى الميداني، العيادة المتنقلة، عدد 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، 3 عيادات في مقر سكن الحجاج).

كما يشارك عدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج.

إضافة إلى ذلك كثّفت "الصحة" استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة. وجهّزت الوزارة مرافقها الصحية في المشاعر المقدسة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة وعلاجها؛ حيث وفّرت عددًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة.