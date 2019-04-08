الوزير "السواحة" والسفير "نقلي" يلتقيان الطلبة السعوديين بالقاهرة

يتلقون تعليمهم في تخصص هندسة الاتصالات والحاسب الآلي وتقنية المعلومات

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بحضور سفير سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، والملحق الثقافي بالإنابة عبد الله بن عبدالعزيز الحمد، الطلبة السعوديين الدارسين في جمهورية مصر العربية الذين يتلقون تعليمهم الجامعي في تخصص هندسة الاتصالات والحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وذلك في النادي الدبلوماسي السعودي بالجيزة.

وأبدى الوزير سعادته بلقائه الطلبة موضحًا لهم أهمية التخصصات التي يدرسونها، ومدى حاجة سوق العمل لهم، ووجَّه لهم عددًا من النصائح التي ستفيدهم في دراستهم ومستقبلهم، مؤكدًا أهمية المعرفة، وبناء الثقة، مع العمل على اكتساب المعرفة والمهارات.

كما أشاد بأهمية العمل الإبداعي، واستمع لهم، وناقش معهم العديد من الأفكار والطموحات التي طرحها الطلبة، ووجَّه لهم النصائح التي تفيدهم في مجال تخصصهم.

كما أشار الوزير "السواحة" إلى أن تخصصهم بات لغة العالم الآن، لافتًا إلى أن الاتصالات وتقنية المعلومات لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي وفي المستقبل، لكل دول العالم، وأن السعودية لم تدخر جهدًا من أجل توفير كل ما هو جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبهم بمزيد من الاجتهاد في تحقيق أهدافهم، مبديًا سعادته لحماس الطلبة، ورغبتهم في تحصيل العلم، والعودة إلى وطنهم وهم مسلحون بأحدث الأنظمة العلمية في مجالهم التعليمي.

بدوره، رحب السفير "نقلي" بالطلبة الدارسين معربًا عن سعادته وسروره بما شاهده من إصرار الطلبة على الوصول إلى أهدافهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبهم في الوقت نفسه بالمزيد من الاجتهاد والتفوق، شاكرًا الوزير على حرصه على التقائه الطلبة، وتوجيه نصائحه القيمة لهم.

من جانبه، أشاد الملحق الثقافي بالإنابة عبد الله بن عبدالعزيز الحمد باللقاء، وحرص الوزير على الالتقاء بأبنائه الطلبة، وتشجيعهم، وتقديم النصح والإرشاد لهم.. وثمَّن الدعم الكبير الذي يقدمه السفير للملحقية الثقافية، ولفت إلى أن هذا الدعم أضفى مزيدًا من التعاون المثمر الذي يصب في صالح الطلبة السعوديين الدارسين في جمهورية مصر العربية.

وشرح الحمد الدور الذي تبذله الملحقية من خلال أدوارها المختلفة. وقد أبدى الوزير سعادته بما تقوم به الملحقية من دور مهم في خدمة العملية التعليمية والثقافية.

وقدم الحمد هدية الملحقية للوزير، التي تحتوي على أنشطة الملحقية وبرامجها.

وفي ختام الزيارة التقط الطلبة الصور التذكارية معه.