كتلة باردة جديدة نهاية الأسبوع.. و"الأرصاد": حالة تقلبات تبدأ غداً

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم: إن أجواء المملكة على موعد مع حالة تقلبات جوية على بعض مناطق #المملكة من يوم الاثنين إلى الأربعاء.
وتابعت في بيان: كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثير كتلة باردة ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم التنويه عنها لاحقاً.الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس تقلبات جوية
الهيئة قالت في بيان اليوم عن الحالة المرتقبة: سيتم التنويه عنها لاحقاً
قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم: إن أجواء المملكة على موعد مع حالة تقلبات جوية على بعض مناطق #المملكة من يوم الاثنين إلى الأربعاء.
وتابعت في بيان: كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثير كتلة باردة ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم التنويه عنها لاحقاً.