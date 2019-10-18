بين مهبط الطائرة والمستشفى.. شاهد 3 فرق إسعافية تخدم "محتجزي جبال دوس"

تحركت إلى الموقع فور تلقي البلاغ ..و"الزهراني" يؤكد: جميع الحالات بسيطة

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهيئة تواجدت بجبال دوس ببني يزيد صفا حياكة بمحافظة المندق؛ بعد بلاغ وردها عند الساعة 8:59 صباح اليوم الجمعة يفيد بوجود ثلاثة أشخاص محتجزين.

وأضاف: "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والتمركز، كما تواجد بالموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية حتى وصول طيران الأمن ونقلهم لمحافظة الحجرة".

وبين: "تواجدت الفرق الإسعافية بمهبط الطائرة في تمام الساعه14:20، وتم الكشف على الحالات والنقل عن طريق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني وإسعاف الصحة لمستشفى الحجرة، وكانت جميع حالاتهم بسيطة.