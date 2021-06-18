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هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة

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سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.



فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.



وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.