أمير الكويت يفوّض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتاً

أصدر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، أمرًا أميريًا بالاستعانة بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، تصريحًا للشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، أوضح فيه أنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لسمو أمير الكويت، بصفة مؤقتة.