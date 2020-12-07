استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الرياض تجنّد 2200 عامل ومختص

جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة.أمانة الرياض الرياض
قالت: أكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في العاصمة
جنّدت أمانة منطقة الرياض 2200 عامل ومختص لتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك استعدادًا لموسم الأمطار.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: استعدادًا لموسم الأمطار.. #أمانة_منطقة_الرياض تجند 2200 عامل ومختص، وأكثر من ٨٠٠ معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية في أرجاء العاصمة كافة.