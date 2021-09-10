"الصحة": تسجيل 102 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 74 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545829 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 74 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534,908 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8610 حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2311 والحالات الحرجة 542 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545829 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 74 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534,908 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8610 حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2311 والحالات الحرجة 542 حالة.