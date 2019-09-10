نائب وزير الحج: إلغاء رسوم تكرار العمرة يؤكد حرص القيادة على خدمة الإسلام

قال: السعودية تسير وفق استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق رؤية 2030

رفع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، الشكر والتقدير للقيادة بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.



وقال نائب وزير الحج والعمرة: إن الدولة لن تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين إلى مكة الكرمة من جميع أنحاء العالم لأداء المناسك، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤكد حرص هذه البلاد المباركة ومنذ تأسيسها على خدمة الإسلام والمسلمين، وتذليل كافة الصعوبات وتسخير كل الإمكانات من أجل راحتهم.



وأضاف أن المملكة تسير وفق استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر، وتحسين تجربتهم وإثرائها في ظل الخدمات المتطورة والتقنيات المتقدمة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لينعم ضيوف الرحمن بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.