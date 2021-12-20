تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.. تستمر حتى السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وبدر، وخيبر)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.