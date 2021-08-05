"أيتام جدة" تناقش خطة "2022-2027" لتحسين جودة حياة الأيتام

"ناقرو": الاجتماعات مستمرّة بهدف تصميم مبادرات الجمعية ومشاريعها

يواصل الفريق التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اجتماعاته التي تهدف إلى استعراض ومناقشة الخطة الإستراتيجية للجمعية في دورتها الثانية 2022 - 2027م.

وتفصيلًا: صرّح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، بأن هذه الاجتماعات تأتي كخطوات عملية في بناء الخطة التشغيلية الرامية لتحقيق أهداف الجمعية الإستراتيجية وطموحاتها المستقبلية للعام المقبل 2022.

وأكد أن الاجتماعات ستستمر خلال هذه الفترة بهدف تصميم وصناعة مبادرات الجمعية ومشاريعها المختلفة، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن الاجتماعات يشارك فيها جميع أقسام الجمعية من فريقها التنفيذي، وتمت مناقشة الأدلّة والإجراءات ومؤشرات قياس الأداء وآليات التطبيق.

وأشاد "ناقرو" بالجهد النوعي وروح العمل الجماعي لفريق الجمعية التنفيذي، وطموحه الدائم لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات لأيتام الجمعية ومستفيديها من الأرامل، وخصوصًا أن الجمعية تسعى إلى تنمية الأيتام وتحويلهم من الرعوية والتنموية، وابتكار أفضل الممارسات التي تحقق تلك الأهداف.