جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

الأرصاد: مصحوبة برياح وتشمل 7 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 08:52 AM

الأرصاد: مصحوبة برياح وتشمل 7 محافظات

جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بمشيئة الله.

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