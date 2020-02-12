تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان

إثر تعرضها لعطل فني

أعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة لها إثر تعرضها لعطل فني.

وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية في إسلام آباد أن طائرة تابعة لكلية ريسالبور الجوية كانت في طلعة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من مدينة مردان شمال غرب باكستان.

وأضاف أن قائد الطائرة تعرض لإصابات، وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في العطل الذي أدى إلى تحطم الطائرة.