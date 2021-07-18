تشغيل نظام نقل المياه المحلاة من عرفات إلى الطائف

قبل موعد الإنجاز التعاقدي بـ 4 أشهر

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تشغيل نظام نقل مياه عرفات- الطائف، والذي يستهدف نقل المياه المحلاة من خزانات المؤسسة في منطقة الخزن الاستراتيجي في عرفات، إلى الخزانات الاستراتيجية في مدينة الطائف لإمداد المحافظة وقراها الجنوبية وصولاً إلى منطقة الباحة، حيث اخترق المشروع جبال الهدى الشاهقة.

وأكدت المؤسسة أن التشغيل تم قبل موعد الإنجاز التعاقدي بـأربعة أشهر.