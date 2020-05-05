شاهد.. رجال الأمن بنقاط التفتيش بصامطة يتناولون إفطارهم بطمأنينة

وسط التزام الأهالي بمنع التجوُّل الكلي

في الوقت الذي التزم فيه أهالي محافظة صامطة ومركزَي القفل والسهي، والقرى التابعة لها، بمنع التجول الكلي تلبية لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - يؤدي رجال الأمن عملهم في نقاط التفتيش بكل سهولة وارتياح متابعين حركة السير، ومطبقين الأنظمة والتعليمات في كل الأوقات.

وفي التفاصيل، تعمل نقاط التفتيش في مداخل محافظة صامطة على متابعة الحركة المرورية، والمساهمة في توزيع المركبات على المسارات الصحيحة في أوقات المنع، وكذلك تطبيق النظام بحزم وقوة بحق كل متهاون ومخالف.

ويتم ذلك بمتابعة من محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، وإشراف مدير شرطة المحافظة العقيد سعد مقبول القحطاني، ومتابعة توفير المواد التموينية كافة في المراكز التجارية.

ورصدت عدسة المركز الإعلامي جهود رجال الأمن المتمركزين في نقاط الضبط الأمني، وتناولهم إفطارهم أثناء تأدية واجبهم.

هذا، وقد خلت شوارع ومداخل محافظة صامطة من المركبات في أوقات المنع الكلي؛ الأمر الذي يؤكد استشعار المواطن المسؤولية الملقاة على عاتقه، وتنفيذه تعليمات وتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم-.