"الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443 09:33 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 6 مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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