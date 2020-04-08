"الخارجية" تتيح لغير المسجلين في "أبشر" الاستفادة من خدمة "العودة آمنة"

أطلقت الآلية المحدثة عبر المنصة الوطنية الموحدة:

انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتقديم المساعدة لجميع المواطنين والتابعين لهم الراغبين بالعودة للمملكة؛ أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) إطلاق آلية محدثة للاستفادة من خدمة (مساعدة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة)، تهدف إلى إتاحة الفرصة بالتسجيل في الخدمة لمن لم يتمكن من تسجيل بياناته المرتبطة ببيانات منصة (أبشر)، حيث جرى تحديث متطلبات التسجيل، واقتصارها على رقم السجل المدني للمتقدم وتاريخ الميلاد فقط.

وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية مخصصة لمن لم يقم بإتمام التسجيل مسبقًا وتلقى رقم الطلب.

ويمكن للراغبين بالاستفادة من الآلية الجديدة والتسجيل زيارة الرابط المخصص عبر المنصة الوطنية الموحدة : my.gov.sa وهو : https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9094

وزارة الخارجية أبشر فيروس كورونا الجديد

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 10:23 PM

أطلقت الآلية المحدثة عبر المنصة الوطنية الموحدة:

"الخارجية" تتيح لغير المسجلين في "أبشر" الاستفادة من خدمة "العودة آمنة"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتقديم المساعدة لجميع المواطنين والتابعين لهم الراغبين بالعودة للمملكة؛ أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) إطلاق آلية محدثة للاستفادة من خدمة (مساعدة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة)، تهدف إلى إتاحة الفرصة بالتسجيل في الخدمة لمن لم يتمكن من تسجيل بياناته المرتبطة ببيانات منصة (أبشر)، حيث جرى تحديث متطلبات التسجيل، واقتصارها على رقم السجل المدني للمتقدم وتاريخ الميلاد فقط.

وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية مخصصة لمن لم يقم بإتمام التسجيل مسبقًا وتلقى رقم الطلب.

ويمكن للراغبين بالاستفادة من الآلية الجديدة والتسجيل زيارة الرابط المخصص عبر المنصة الوطنية الموحدة : my.gov.sa وهو : https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9094

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وزارة الخارجية أبشر فيروس كورونا الجديد

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