"الحسيني" يهنئ الشعوب العربية بهلاك الإرهابيين سليماني والمهندس

وصف اليوم الجمعة بالمباركة عبر حسابه بتويتر

وصف الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، رؤوس الإرهاب بالعملية المباركة، مهنئًا كل العرب بهلاكهم اليوم.

جاء ذلك في تغريدة للحسيني عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، هنأ فيها كل العرب بمقتل رؤوس الإرهاب قاسم_سليماني‬ أبومهدي_المهندس، ‬ قائلًا: جمعة مباركة مستشهداً بقول الله تعالى: (ويشف صدور قوم مؤمنين).

وكان مقتل سليماني اليوم بغارة أمريكية قد لاقى صدى إعلامياً كبيراً، وتصدر صفحات المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، في ضربة قوية للإرهاب الإيراني المقيت.