إطلاق نار في محطة قطار بالسويد.. والشرطة تصيب المهاجم

جرى نقله إلى المستشفى ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية

ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.



ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.



ووفق سكاي نيوز جرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.



وذكرت الشرطة السويدية، الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.



ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.

وجرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.