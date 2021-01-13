"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على جازان

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 2 ظهراً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 2 مساءً.