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نشرت إحصائية حول عودة العمرة والصلاة في الفترة من 17 صفر الماضي

رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر حتى غرة رمضان

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 15 مليون مصلٍّ ومعتمر منذ بداية التفويج وحتى غرة رمضان.

أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر: بلغ عدد المعتمرين 4.514.000 معتمر، وأما عدد المصلين 10.611.00 مصل من تاريخ 1442/2/17هـ وحتى تاريخ 1442/9/1هـ.