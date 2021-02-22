بريطانيا تعيد فتح الأعمال التجارية غير الأساسية في 12 أبريل

"جونسون" يأمل في عودة المشجعين للملاعب بدءًا من 17 مايو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، إعادة فتح الأعمال التجارية غير الأساسية في انجلترا اعتباراً من 12 أبريل المقبل.

وأعرب "جونسون" عن أمل الحكومة البريطانية في عودة المشجعين جزئياً إلى الملاعب بدءًا من 17 مايو، وفقاً لـ"رويترز".

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22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 07:09 PM

"جونسون" يأمل في عودة المشجعين للملاعب بدءًا من 17 مايو

بريطانيا تعيد فتح الأعمال التجارية غير الأساسية في 12 أبريل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، إعادة فتح الأعمال التجارية غير الأساسية في انجلترا اعتباراً من 12 أبريل المقبل.

وأعرب "جونسون" عن أمل الحكومة البريطانية في عودة المشجعين جزئياً إلى الملاعب بدءًا من 17 مايو، وفقاً لـ"رويترز".

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