خلال 3 أشهر .. 4500 زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

استهدفت كبار السن والأسر المهجورة والعاجزين كليًا لتقدير مدى استحقاقهم

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن اجراء أكثر من "4500" زيارة بحث ميداني لمستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر.

وتستهدف هذه الزيارات التي ينفذها الكادر الاجتماعي بمكاتب الضمان إلى دراسة حالة المقدمين الجدد على خدمات الضمان والمستوى المعيشي والاجتماعي لأسرهم من فئات كبار السن والأسر المهجورة والعاجزين كليًا لتقدير مدى استحقاقهم وإنهاء إجراءات تسجيلهم، بالإضافة إلى تحديث بيانات بعض الحالات ممن لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للنظام.

يُشار إلى أن إعداد مكاتب الضمان التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تصل إلى "16" مكتبًا ووحدتي ضمان تقدم خدماتها لمجموعة من الفئات تحت تصنيفات "المرأة من غير عائل وحالات الشيخوخة من الجنسين، والأسرة غير المعولة، وفئة الأيتام، بالإضافة إلى فئة العاجزين عن العمل".