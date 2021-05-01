قاد مركبته على إطارين ودون لوحات.. مرور تبوك يطيح بمتهور عرّض حياته للخطر

ضبط مرور منطقة #تبوك قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين ودون لوحات، معرّضاً حياته للخطر.
وقال حساب #المرور_السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
نشر مقطعاً للواقعة.. وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه
ضبط مرور منطقة #تبوك قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين ودون لوحات، معرّضاً حياته للخطر.
وقال حساب #المرور_السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.