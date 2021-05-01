قاد مركبته على إطارين ودون لوحات.. مرور تبوك يطيح بمتهور عرّض حياته للخطر

نشر مقطعاً للواقعة.. وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

ضبط مرور منطقة #تبوك قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين ودون لوحات، معرّضاً حياته للخطر.

وقال حساب #المرور_السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 12:26 PM

نشر مقطعاً للواقعة.. وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

قاد مركبته على إطارين ودون لوحات.. مرور تبوك يطيح بمتهور عرّض حياته للخطر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبط مرور منطقة #تبوك قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين ودون لوحات، معرّضاً حياته للخطر.

وقال حساب #المرور_السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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