قاد مركبته على إطارين ودون لوحات.. مرور تبوك يطيح بمتهور عرّض حياته للخطر

نشر مقطعاً للواقعة.. وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه

ضبط مرور منطقة #تبوك قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين ودون لوحات، معرّضاً حياته للخطر.

وقال حساب #المرور_السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.