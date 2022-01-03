"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 3 يناير 2022، تسجيل 1746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 559852 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 341 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 542754 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8881 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 90 حالة.