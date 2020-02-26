"جوخدار": المملكة لديها تجارب ناجحة في مكافحة الأمراض المعدية والكوارث

ترأس وفد المملكة في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية، أن المملكة العربية السعودية قدّمت خلال الاجتماع خطة عمل استرشادية للدول العربية، ليتم استخدامها لبناء قاعدة صحية تساعد هذه الدول في حالات الطوارئ والكوارث؛ وذلك نظراً لجهود المملكة الكبيرة وخبرتها العريضة والمميزة في خدمة المسلمين خلال موسم الحج.

وأوضح الدكتور "جوخدار" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن المكتب التنفيذي للمجلس ناقش استعدادات الدول العربية لمواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد، مشددًا على أن المملكة لديها خبرة في مكافحة الأوبئة وأن خطة الطوارئ التي تم تقديمها اليوم للمكتب التنفيذي بها جزء خاص بمكافحة الأمراض المعدية والوبائيات.

ونوّه إلى أن المملكة ستقدم غدًا أمام الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب عرضاً شاملاً حول تجربتها الناجحة في مكافحة التبغ، مشيراً إلى وجود إشادة عربية ودولية واسعة بتجارب المملكة الناجحة في مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة والكوارث وغيرها.