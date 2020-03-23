"محمد بن راشد" في رسالة للعالم: نحتاج إلى التكاتف ضد "أهم عدو للبشرية"

بعدما اجتاح 180 دولة حول العالم بـ 335 ألف إصابة وأكثر من 14600 وفاة

ناشد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ في رسالة إلى دول العالم كافة، بالوقوف جميعاً يداً بيد لمحاربة ما أسماه "أهم عدو للبشرية".

وغرّد ابن راشد؛ عبر حسابه على موقع "تويتر"، بأن "فيروس كورونا المستجد فيروس صحي واقتصادي وسياسي، ونقول لكل دول العالم هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية".

وتابع بحسب ما نقلته "سبوتنيك عربي": "الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير".

وقررت السلطات الإماراتية، أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، على أن يكون القرار سارياً بعد 48 ساعة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وعالمياً، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفاً.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد- 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفاً في إيطاليا و32 ألفاً في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء عديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.