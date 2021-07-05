المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

1

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 07:48 PM

المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 358

سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021