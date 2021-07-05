المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة.