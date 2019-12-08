رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن أسوأ ذنب ارتكبه

طلب رأي مستشاريه قبل الإفصاح عنه

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن أسوأ ذنب ارتكبه، مشيراً إلى أن هذا الذنب متعلق بقيادته لدراجته على الرصيف المخصص للمشاة.

وقال "جونسون" خلال إجابته عن سؤال لشبكة "سكاي"، حول أسوأ ذنب ارتكبه ولديه الاستعداد للاعتراف به: "أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائمًا أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة".

وأضاف: "أريدكم أن تعرفوا أنني أعارض تمامًا وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف، وأعتقد أن هذا خطأ، وأشعر بالضيق من ذلك، لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف".

وطلب "جونسون" أخذ رأي مستشاريه قبل الإجابة عن هذا السؤال، إلا أنه عاد وأقر بهذا الاعتراف قبل أن يحصل على إجابة مستشاريه.

وبشأن تقارب النتائج في استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات، عبر رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه، قائلاً: "بالطبع.. أعتقد أن هذه لحظة حاسمة للبلاد".