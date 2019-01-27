انقلاب واصطدام مركبة بعمود إنارة يصرع شاباً في المخواة فجراً

وقع أمام أحد المحالّ التجارية وباشرته فرق الهلال الأحمر بالباحة

لقي شاب مصرعه، فجر اليوم؛ نتيجة انقلاب مركبته، واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة في محافظة المخواة.

وبيّن الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب سيارة وانحرافها على عمود إنارة في تمام الساعة 6:22 بعد فجر اليوم الأحد على الرقم الموحد "997" في محافظة المخواة أمام أحد المحالّ التجارية.

وأضاف: تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر بالمخواة للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة بعد استخراجه من قبل فرقة الدفاع المدني.

وتابع "الزهراني": تم الكشف على الإصابة، واتضح أنه قد فارق الحياة بالموقع، نسأل الله له الرحمة والمغفرة.