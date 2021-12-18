"تايكوندو أبها" بطلاً للكاروقي.. و"الأهلي" يواصل اكتساحاته للبومسي

"الزعبي" أفضل حكم عالمي.. و"الأخضر" يستعد في القاهرة

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو منافسات بطولة المجموعة الثالثة للتايكوندو لدرجة "البراعم" في فئتَيْ "البومسي" و"الكاروقي" على صالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة بمشاركة (19) ناديًا، تُمثِّل أندية مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وتبوك وجازان.

وواصل النادي الأهلي اكتساحه لكؤوس "البومسي" في المجموعة؛ وذلك بعد أن خطف كأس المركز الأول بمجموع (242) نقطة بذهبية الفردي والجماعي عبر الأبطال (عبدالرحمن صيقل، يوسف المالكي وأحمد زواووي)، ويشرف عليهم فواز الزهراني ومحمد النعماني وحسن العتيبي. فيما حقق نادي الزيتون كأس المركز الثاني بمجموع (72) نقطة، وجاء نادي حراء ثالثًا برصيد (52) نقطة.

وعلى صعيد منافسات "الكاروقي" حقق نادي أبها كأس البطولة بمجموع (490) نقطة، و(3) ذهبيات من نصيب الأبطال (خالد عسيري، محمد السرحاني وسعد آل فهاد)، ويشرف عليهم فنيًّا منصور عسيري وهاشم عسيري ومحمد هبة، فيما حل نادي وج ثانيًا برصيد (376) نقطة بذهبيتَيْ أحمد دغريري وبندر دغريري، وجاء نادي الأخدود الذي فاجأ الجميع بعطائه في المركز الثالث بمجموع (303) نقاط وذهبية سلمان آل موسى.

ونال عدد من الأبطال الميدالية الذهبية، هم: أحمد الجهني وعبدالرحمن الغربي من نادي الأنصار، وعبدالله الأكلبي من الصقور، ونايف حكمي من الوحدة.

وعلى الصعيد الخارجي نال الحكم الدولي السعودي المهند فاروق الزعبي جائزة أفضل حكم ضمن مشاركته في بطولة العالم التاسعة للبارا تايكوندو، التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية يومَيْ 11 و12 ديسمبر الحالي. وتُعدُّ هذه الجائزة استمرارًا لما يحظى به الحكم السعودي من مستوى مميز أثناء المشاركات الدولية والعالمية.

من جانب آخر، بدأ المنتخب السعودي للتايكوندو معسكره التدريبي في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية؛ إذ يستضيف المركز الأولمبي لإعداد الفرق القومية هذا المعسكر بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتايكوندو.

ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين بهدف تجهيز وإعداد اللاعبين المختارين للاستحقاقات والبطولات القادمة. وتضم قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر: ريان الحارثي ويزن البسيسي وعبدالرحمن الشهراني وأصيل عسيري ونواف حسين ومحمد مداوي ورياض الظافري وحمد المبروك وعلي عسيري ومحمد السويق وعلي المبروك، بإشراف الجهاز الفني المكون من الروسي قربان بوغداييف والوطنيَّيْن محمد القحطاني وفهد الدويسان، وإداريًّا ناصر القحطاني وخالد الأسمري، وأخصائي العلاج محمد أزعوفي، فيما يرأس الوفد عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز ذيب القحطاني.