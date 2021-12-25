السفر بحذر.. للسعوديين 7 دول "منخفضة الخطورة" والتأشيرة مطلوبة في 2 فقط

مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.
والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:
- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.
الإصابات لا تتعدى 100 شخص
مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.
والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:
- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.
- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.