السفر بحذر.. للسعوديين 7 دول "منخفضة الخطورة" والتأشيرة مطلوبة في 2 فقط

الإصابات لا تتعدى 100 شخص

مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد، صنفت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول إلى 4 مستويات؛ وهي: دول منخفضة الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومرتفعة الخطورة، وعالية المخاطر.

والدول منخفضة الخطورة عددها 7 دول، ولا تتعدى أعداد المصابين اليومية 100 إصابة، بالإضافة إلى ظهور حالات طفيفة بالمتحور فيها، ويمكن السفر بحذر إليها وهي:

- (سلطنة عمان، وقطر، وبروناي، وكوسوفو) ولا يحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.

- تيمور الشرقية، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة.

- مملكة بوتان، ويحتاج المواطن إلى تأشيرة مسبقة عن طريق وكالة سياحة معتمدة لدى سفارة حكومة بوتان.