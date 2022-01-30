الكويت.. شح في سيولة القروض السكنية و100 ألف عائلة على قوائم الانتظار

البنك المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم يحتاج 52 مليار دولار

قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي إن البنك المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم يحتاج 16 مليار دينار (52.8 مليار دولار) لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035، داعيًا إلى إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية في الكويت "لتوفير حلول مستدامة".

وقال صلاح المضف في مقابلة مع رويترز: "الوضع القائم اليوم ليس مستقرًا. ليس هناك استقرار ولا هناك إمكانية أن يستمر (البنك) في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد.. الفلسفة الإسكانية يجب إعادة النظر فيها لوضع الحلول المستدامة".

وبنك الائتمان هو بنك حكومي أنشئ في ستينات القرن الماضي تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حاليًا بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله ثلاثة مليارات دينار.

وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه البنك للمواطن لبناء سكنه أو شرائه سبعين ألف دينار. وهو يعاني منذ سنوات من شح السيولة بسبب زيادة الطلبات الإسكانية، الأمر الذي أثر على شرائح كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم أولوياتهم.

وزاد عدد الكويتيين خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 350 ألفًا ليصل إلى نحو 1.47 مليون نسمة يشكلون 32 في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، ويشكل الوافدون والأجانب النسبة الباقية. وتكفل الدولة حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية، وتوفر لها في سبيل ذلك قطعة من الأرض مكتملة المرافق كما تمنح رب الأسرة قرضًا حكوميًا من بنك الائتمان قيمته 70 ألف دينار بلا فوائد يتم سداده على فترة حتى 60 عامًا.

ويسدد القرض على أقساط لا تتجاوز 100 دينار أو عشرة في المئة من المرتب أيهما أعلى.

مع زيادة عدد المواطنين وصل عدد الطلبات الإسكانية إلى نحو 100 ألف، ما يعني أن مئة ألف أسرة كويتية ما زالت تنتظر الحصول على السكن المناسب وامتدت قوائم الانتظار إلى أكثر من 17 عامًا، في ظل عجز الدولة عن الوفاء بكل هذه الطلبات بسبب شح السيولة المالية.