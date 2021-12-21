بعد شائعة الطائرات.. "غلام": لا يُوجد مشروعٌ بالمملكة لتفريق السحب

قال: ما نعمل عليه حالياً هو استمطار السحب بهدف زيادة الهاطل المطري

نفى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام؛ وجود أيّ مشروعٍ في المملكة معني بتفريق السحب، وقال إن ما نعمل عليه حالياً هو استمطار السحب بهدف زيادة الهاطل المطري.

جاء ذلك في تغريدة للمركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه على "تويتر"، وكانت شائعات تتداول من أن طائرات تفرّق السحب وتمنع نزولها.

يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، عقد ورشة عمل، الأحد الماضي، بمشاركة 65 جهة معنية بمشروع البرنامج الإقليمي للاستمطار الصناعي بأحد فنادق جدة، واختتمها أمس بمعرض تعريفي عن المعدات والتقنيات للدعم اللوجستي للاستمطار أُقيم بمقر المركز بجدة.