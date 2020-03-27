3.3 مليون أمريكي تقدّموا بطلب لإعانات بطالة بسبب الركود الاقتصادي بعد تفشي "كورونا"

يمثل أكثر من 4 أضعاف آخر رقم قياسي سُجل عام 1982

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، زيادة قياسية في طلب إعانات البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي انتهى يوم 14 مارس الجاري؛ أي في ظل الأزمة الحالية.

وقالت الوزارة إن 3.3 مليون أمريكي تقدموا بطلب لإعانات بطالة، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف آخر رقم قياسي سُجل عام 1982، حيث تجاوز هذا الرقم أيضا أكبر عدد لطلبات الإعانة وبلغ 665 ألفا في أوج الركود العظيم في مارس 2009.

وأشارت الوزارة إلى بيانات مقارنة بالأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي، توضح مدى تأثير انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ حيث سجّل وحده 282 ألف طلب إعانة.