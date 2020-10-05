"الشورى" يوافق على مذكرة بين "الغذاء والدواء" و"مواصفات الغذاء الأسترالية"

المجلس ناقش اليوم التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية "60" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية - النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.

وناقش "الشورى"، خلال جلسته، التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، استمع خلالها إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تناولت موضوعات عدة تضمنها التقرير.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.