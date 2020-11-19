"الصحة": تسجيل 319 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 441 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، تسجيل 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 354527 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 441 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 341956 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5729 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6842 والحالات الحرجة 796 حالة.