ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا.. سحب دخان سريعة التحرُّك وأعمدة الرماد ترتفع إلى كلم

لم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم؛ ما أسفر عن سحب من الدخان سريعة التحرُّك، ودفع بأعمدة الرماد إلى ارتفاع يصل إلى كيلو متر واحد.

وذكرت الوكالة الوطنية الجيولوجية الإندونيسية، أن تدفقات ما يُطلق عليه الصخور البركانية الفتاتية تحركت إلى ما يصل إلى 3000 متر على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، في حين ظل مستوى التنبيه بشأن البركان عند ثاني أعلى مستوى.