دورة الألعاب السعودية 2020: مددنا فترة التسجيل لأربعة أيام

ضِمن برنامج "جودة الحياة" والمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2020، عن تمديد فترة التسجيل لمدة 4 أيام إضافية.

وقررت اللجنة اعتماد آلية تسجيل الهواة على مرحلتين؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الخميس (التجارب العامة) إلى 9 مارس (الجاري).

وتعتمد الأسماء المشاركة في المرحلة الثانية، في اليوم العاشر من مارس.

وتحظى دورة الألعاب السعودية بإقبال كبير من قِبَل المواطنين والمقيمين في المملكة؛ حيث تجاوز التسجيل 8000 طلب حتى الآن؛ من أجل المشاركة في الدورة (الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة)، والتي ستنطلق في الرياض يوم 23 من الشهر الجاري (مارس) وحتى الأول من أبريل، بمشاركة المحترفين وأصحاب المواهب.