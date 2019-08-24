"آل الشيخ" للمعلمين الجدد: مرحباً بكم في أشرف مهنة

بعد الانتهاء من برامج التأهيل لأكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة

رحّب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بالمعلمين والمعلمات الجدّد المنضمين إلى الوزارة، حيث بارك لهم الانضمام إلى مهنة التعليم، مؤكداً ثقته بهم بما يملكونه من معارف وقدرات لصناعة إنسان المستقبل والإسهام في تكوينه وبناء شخصيته وتحصين فكره بالوسطية وقيمه بالمسؤولية، بما يحقق رؤية المملكة 2030م.

وفي التفاصيل، قال وزير التعليم في خطابات بعثها لكل معلم ومعلمة: "يطيب لي أن أبارك لك انضمامك إلى مهنة التعليم؛ أشرف مهنة وأعظم مسؤولية يحملها إنسان، وأرحب بك في أسرة التعليم التي تتطلع إلى مشاركتك الفاعلة، وهي على ثقة بك، بما تملكه / تملكينه من معارف وقدرات لصناعة إنسان المستقبل، والإسهام في تكوينه، وبناء شخصيته المنتمية لدينها ووطنها، وتحصين فكره بالوسطية، وقيمه بالمسؤولية، بما يحقق رسالة التعليم التي نعتز بها جميعاً، والوصول بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها عالمياً وفق رؤية 2030".

واختتم آل الشيخ؛ بقوله: "أجدّد تحياتي وترحيبي بك، وأسأل الله لك العون والسداد".

وكانت وزارة التعليم قد أنهت تأهيل 10007 معلمين ومعلمات جدد باشروا أعمالهم الأسبوع الماضي على برنامج "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد"، حيث أشرف المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على البرنامج ونفّذته إدارات التعليم المناطق والمحافظات، ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد التي أطلقها المركز واشتملت على "التدريب الصيفي" و"المعلم الجديد" و"ورش التهيئة".