آخر مستجدات كورونا.. 12 ألف مصاب و259 وفاة وطوارئ عالمية

منظمة الصحة: انتشار الوباء وارد وعلى الجميع الاستعداد للمكافحة

ارتفع عدد الوفيات، اليوم السبت في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 259؛ فيما دعت منظمة الصحة العالمية حكومات البلدان إلى الاستعداد "لمكافحة تفشي الأمراض".

وأشارت معطيات صينية رسمية إلى أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا ارتفع إلى 11 ألفًا و791 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 259، بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" أوصى ممثل منظمة الصحة العالمية في بكين، غودن غاليا، حكومات البلدان الأخرى بالاستعداد لاحتمال انتشار الفيروس، قائلًا: "يتعين على البلدان الاستعداد لاستيراد محتمل للحالات من أجل تحديدها في أسرع وقت ممكن ولكي تكون مستعدة للسيطرة المحلية على تفشي المرض، إذا حدث ذلك".

وأضاف "غاليا" أن المنظمة تتصرف بدافع القلق بالنسبة للدول الفقيرة التي قد لا تكون مجهزة للتعامل مع الفيروس؛ مشيرًا إلى أن إعلان الطوارئ يتطلب استجابة دولية منسقة ويمكن أن يوفر المزيد من الأموال والموارد.

وفيما يلي آخر مستجدات المرض عالميًّا:

- أعلنت السلطات الصحية الصينية أن ما مجموعه 243 مريضًا مصابون بكورونا خرجوا من المستشفيات بعدما تعافوا تمامًا من الفيروس.

- طلبت الحكومة الصينية، اليوم السبت، من الاتحاد الأوروبي، تسهيلَ شراء الإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.

- ما يزال الحجر الصحي ساريًّا في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس؛ حيث أغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام.

- قررت أستراليا منع دخول جميع الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي اعتبارًا من السبت؛ بسبب زيادة تهديد فيروس كورونا الجديد. كما أعلنت رفع مستوى التحذير من السفر إلى الصين إلى أعلى مستوى حيث ناشدت مواطنيها عدم الذهاب إلى هناك على الإطلاق.

- تحركت اليابان اليوم؛ للحد من تأثير تفشي الفيروس؛ حيث بدأت تطبيق إجراءات جديدة صارمة تهدف لمكافحة انتشار كورونا، من بينها صياغة إجراءات لاستخدام الاحتياطيات (في ميزانية الدولة)، إضافة إلى إتاحة الفحص الطبي للمواطنين، وتوفير الأقنعة الواقية التي تنفد في أنحاء البلاد.

- أعلنت الولايات المتحدة إجراءات تحدّ من دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة. كما أعلنت أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية أمس الجمعة، إلغاء الرحلات إلى الصين.

- منع مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق دخول ثلاثة صينيين بسبب مخاوف من الفيروس.

- في تركمنستان، أعلنت الخطوط الجوية تعليق رحلاتها إلى بكين ذهابًا وإيابًا، قائلة: إن الخطوة تهدف إلى منع انتشار كورونا.

- الأمر نفسه قامت به حكومة أوزبكستان، التي قالت اليوم إنها أصدرت تعليمات لشركة الطيران الحكومية لتعليق رحلاتها من وإلى الصين.