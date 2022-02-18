"خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".. 2000 وجبة إفطار لضيوف الرحمن بالحرم

وزعت وفق التزام بالاحترازات.. و"الزهراني": تنسيق يدعم المبادرات التطوعية

ضمن مبادرة "إفطار صائم" قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بـ"شؤون الحرمين"، ممثلةً في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بتوزيع "2000" وجبة ليوم الخميس على قاصدي المسجد الحرام في صحن المطاف والمسعى تحت عنوان حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات تطوعية ومجتمعية وبرامج جديدة ومواكبة التطورات، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التنسيق والإشراف تركي بن محمد الحارثي، أن المبادرة المقدمة تهدف إلى توزيع وجبات الإفطار لقاصدي المسجد الحرام والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل ظروف جائحة كورونا "كوفيد 19" التي تطبقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، استعداد الوكالة في وقت مبكر لتوفير وجبات إفطار للصائمين وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام ضمن مبادرة "تطوع" وتفعيل العمل التطوعي مع الجهات التطوعية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.

وأكد "الحازمي" أن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تفعيل البرامج ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" بما أعد وجهز لها من خطط واستعدادات ومبادرات، وعلى جميع الوكالات والإدارات التابعة لها، الالتزام بالأعمال المناطة بهم وتأدية المأمول منهم لإنجاح الحملة، مشددًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد والتكاتف، والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وعدم التهاون في خدمة القاصدين، سائلًا الله العلي القدير لهم دوام التوفيق والنجاح.

وبين مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام سعود بن عطية الزهراني، أن إدارة التنسيق والإشراف قامت بالإشراف على المبادرات التطوعية والتنسيق بين الجهات التطوعية والإدارات لتغطية كافة المواقع وخدمة قاصدي المسجد الحرام والاهتمام وتقديم الخدمات التطوعية، وتوزيع وجبات إفطار للصائمين، وتقديم الأعمال والخدمات المناسبة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل كافة الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتكثيف الجولات الميدانية.



وأردف: "مثل تلك المبادرات التطوعية المجتمعية التعاونية تهدف إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتوعية قاصدي المسجد الحرام وتوزيع وجبات إفطار للمعتمرين بالمسجد الحرام، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".

