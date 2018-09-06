مدني نجران: شظايا "البالستي" أصابت 26 من الأهالي بينهم طفلان

القحطاني: علاج 15 منهم في مواقعهم ونقل 11 مصاباً إلى المستشفى

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق علي القحطاني، بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء أمس الأربعاء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأحياء السكنية بمدينة نجران، حيث اتضح وفق آخر النتائج تعرض 26 مدنياً، بينهم طفلان، لإصابات مختلفة تم علاج 15 منهم في مواقعهم، ونقل أحد عشر مصاباً إلى المستشفى.