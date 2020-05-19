مدير تعليم نجران: المملكة صارت أنموذجًا عالميًّا في مختلف المجالات

"العتيبي" مجدِّدًا الولاء: بيعة ولي العهد ذكرى غالية على قلوب الجميع

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات تعليم نجران؛ أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتولي سمو ولي العهد.

وقال الدكتور العتيبي: نجدد البيعة حباً وولاء لقيادتنا الرشيدة في ذكرى البيعة الثالثة التي حملت إنجازات عظيمة للوطن مواكبة لرؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار للتلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة التي تسعى للرقي بالمملكة في مختلف المجالات التنموية للرؤية المستقبلية.

أضاف العتيبي أن بلادنا أصبحت مضربَ الأمثال وأنموذجًا على المستوى العالمي من خلال رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، وهو القريب من هموم الوطن وشبابه، وتحل علينا ذكرى البيعة الثالثة هذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي؛ لكونها شكلت تحولات عظمى ومنجزات وطنية كبرى تحققت، وانطلاقة لبناء مرحلة جديدة من العمل الوطني.