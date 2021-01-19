شاهد .. رئيس جامعة الملك سعود يتلقى الجرعة الثانية من "فايزر"

دعا الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم

تلقى رئيس جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم الثلاثاء، الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقدم "العمر" شكره قائلاً: الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على اهتمامها بحيث جعلت اللقاح بمتناول الجميع وأدعو أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات وزملائي منسوبي الجامعة إلى المبادرة بأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم؛ فهم ثروة الوطن وعماد المستقبل.