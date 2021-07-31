"العتيبي" إلى المرتبة الثامنة ورئيسًا لمركز العطيف بالطائف

بعد قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة

باشر خالد بن سعود العتيبي مهام عمله الجديد، رئيساً لمركز العطيف فئة (أ) التابع لمحافظة الطائف.



وقد أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قراراً بترقية خالد بن سعود العتيبي إلى المرتبة الثامنة وتعيينه رئيساً لمركز العطيف فئة (أ) التابع لمحافظة الطائف.



ودعا "العتيبي" الله العون والتوفيق في مهمته الجديدة لخدمة المركز وما يتبع له من قرى، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الله، وموفقاً لخدمة الدين والوطن ومليكه.