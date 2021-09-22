"التحالف" يعرض لقطات توثِّق استهداف وتدمير زورقَيْن مفخخَيْن في "الصليف"

العملية تمت بعد مراقبة دقيقة وقبل تنفيذ الهجوم الحوثي على طرق الملاحة البحرية

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات، توثِّق عملية استهداف وتدمير زورقَيْن مفخخَيْن، يتبعان الميليشيا الحوثية الإرهابية، مساء أمس الاثنين، بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة.

وأوضح "التحالف" أن عملية تدمير الزورقَيْن تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قِبل الميليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.