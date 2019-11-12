الحجز على ممتلكات والد أشهر لاعب كرة قدم في تاريخ تركيا

النيابة كانت قد طالبت بسجنه لمدة 4 سنوات بسبب "إهانته للرئيس"

أصدرت السلطات التركية قرارًا بالحجز على ممتلكات "سلمت شكور"، والد لاعب كرة القدم الأشهر في تاريخ تركيا، هاكان شكور، الذي كان في يوم من الأيام برلمانيًّا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكانت النيابة العامة في أنقرة، قد طعنت على قرار المحكمة الصادر في 22 أكتوبر الماضي، الخاص برفع الحظر المفروض على ممتلكات أسرة لاعب كرة القدم هاكان شكور، الذي تجري محاكمته غيابيًّا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

الدائرة الرابعة من محكمة الجنايات بعد تقييم طلب الطعن المقدم من النيابة العامة، أصدرت قرارًا بقبول الطعن وإعادة الحجز على ممتلكاته مرة أخرى.

ووفق صحيفة "زمان" التركية، كانت هيئة المحكمة قد أصدرت قرارًا برفع الحظر المفروض على ممتلكات "سلمت شكور"، في جلسة المحاكمة التي عُقدت في 22 أكتوبر الماضي، بناءً على طلب من المحامين عنه؛ على أن تستمر المحاكمة في جلسة 24 ديسمبر المقبل.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على سلمت شكور في 12 أغسطس 2016 ضمن تحقيقات الانتماء لحركة الخدمة، وصدر في حقه مذكرة اعتقال من قِبَل المحكمة التي عُرض عليها في اليوم التالي.

وتتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016 العسكري؛ بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة.

وفي 25 نوفمبر 2016، فُرض على "سلمت شكور" قرار بالإقامة الجبرية في منزله بدلًا من الحبس سبب المشكلات الصحية، مع حظر سفره ومغادرته للبلاد.

وكان "هاكان شكور" نائبًا عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي؛ إلا أنه تقدم باستقالته قبل يوم واحد من تحقيقات فضح وقائع الفساد والرشوة في 17 ديسمبر 2013. ومن جانبها رفعت النيابة العامة التركية قضية ضد "هاكان شكور" وطالبت بالحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات؛ بسبب "إهانته لرئيس الجمهورية" في تغريدات على "تويتر".

وبالفعل أصدرت السلطات التركية، قرارًا بضبط وإحضار "هاكان شكور"؛ إلا أنه كان مقيمًا في ذلك الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية.