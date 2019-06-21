طيران الإمارات: تغيير مسار الرحلات بعيدًا عن المخاطر المحتملة

الشركة تؤكد أنها على اتصال دائم مع السُّلطات الحكومية المعنية

أعلنت شركة طيران الإمارات اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدًا عن منطقة أي مخاطر محتملة؛ نظرًا للأوضاع الراهنة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: نحن على اتصال دائم مع السُّلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسنتخذ أي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات.

وأضاف: تَرَكَ تغيير مسار الرحلات آثارًا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات.

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21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 05:55 PM

الشركة تؤكد أنها على اتصال دائم مع السُّلطات الحكومية المعنية

طيران الإمارات: تغيير مسار الرحلات بعيدًا عن المخاطر المحتملة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

دبي

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أعلنت شركة طيران الإمارات اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدًا عن منطقة أي مخاطر محتملة؛ نظرًا للأوضاع الراهنة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: نحن على اتصال دائم مع السُّلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسنتخذ أي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات.

وأضاف: تَرَكَ تغيير مسار الرحلات آثارًا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات.

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