تعليم الطائف يحتفل بتكريم 417 طالبًا متفوقًا افتراضيًّا

حصلوا على 100% في المرحلتين المتوسطة والثانوية

يرعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، غدًا الخميس؛ حفل تكريم 417 طالبًا متفوقًا من الحاصلين على نسبة 100% في المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

يأتي ذلك في حفل افتراضي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد للبنين عبر برنامج "زووم".

وأكد "اللهيبي" أهمية تكريم الطلاب المتفوقين والمردود الإيجابي له على مستقبلهم العلمي، مشيرًا إلى أن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي يحتفي بها التعليم ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

وقال: إن تعليم الطائف دأب في كل عام على إقامة حفل تكريمي للطلاب المتفوقين في كل عام دراسي؛ سعيًا من الإدارة في تحقيق طموحات أبنائها وتذليل العقبات أمامهم ومشاركة لأسرهم فرحتهم بالتفوق.

كما أن التكريم دافع لهم للاستزادة في العلم وتقديم كل ما لديهم تجاه وطنهم للإسهام في تنميته وتطويره.

ونوه "اللهيبي" إلى جهود قادة المدارس والمعلمين وتضافر الجهود مع الإدارة وأولياء الأمور في صقل مهاراتهم وتحقيق أعلى درجات التفوق.